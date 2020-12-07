Samsun'da coğrafya öğretmeni kaçak avda yakalandı! Toplam 16 bin 657 lira

SAMSUN'da yasak olmasına rağmen 14 yaban ördeği kaçak avlayan coğrafya öğretmeni yakalandı. Kısıtlamayı da hiçe sayan öğretmene 5 ayrı cezadan toplam 16 bin 657 lira ceza yazıldı.

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde önceki gün kaçak avlanan coğrafya öğretmeni Z.A. yakalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölgede görevli özel güvenlik ekibi tarafından yakalanan Z.A.'nın 50 bin dönümlük ava kapalı yaban hayatı geliştirme sahası içinde 14 yaban ördeği avladığı belirlendi.

Jandarma tarafından ifadesi alınan Z.A. hakkında Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından idari işlem yapıldı.

5 ayrı ceza birden

Kaçak avcıya 14 yaban ördeği için hayvan tazminatı olarak 10 bin 990 lira, takozsuz otomatik tüfek kullandığı için 464 lira, ava kapalı yaban hayatı geliştirme sahasında avlandığı için bin 106 lira, avcılık belgesi bulunmadığı için 947 lira olmak üzere toplam 13 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.