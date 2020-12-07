BIST 1.331
DOLAR 7,84
EURO 9,49
ALTIN 463,40
HABER /  MEDYA
ADV Buratti Kış İndirimi Başladı. %55'e Varan Yeni Sezon İndirimini Kaçırmayın

Genco Özak dizileri Çukur Kulkan Erdenet kimdir oynayan kim?

Fenomen dizi Çukur'a gelen son isim Genco Özak oldu. Dizide Kulkan Erdenet karakterien hayat veren oyuncu daha önce Kocamın Ailesi ve Güvercin dizilerinde rol aldı. Peki kimdir Genco Özak, kaç yaşında?

Abone ol

Genç oyuncu Genco Özak sosyal medyanın gündemine oturdu. Sevilen bir dizide Kulkan Erdenet isimli karakteri canlandıracak olan Genco Özak'ın hayatı, yaşı ve oynadığı önceki roller merak konusu oldu. Peki, Genco Özak kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Genco Özak kimdir, dizileri: Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gördü. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev aldı. Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakteriyle hayran kitlesi kazandı. Genco Özak geçmişte Vatanım Sensin ve Söz isimli dizilerde de rol aldı. Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'de seçim hazırlığı başladı! Yeni yol haritası Z kuşağı ve kadınlar
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2020-2021 eğitim-öğretim yılı
Emniyet'ten Batman'daki cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama
Emre Belözoğlu telefonu kapattı Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray kaptı
Krizi fırsata çevirdiler! Pandemi ve deprem Bodrum'da ev kiralarını iki katına çıkardı
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Şehirlerarası seyahat yasağı mı geliyor?
ÖNCEKİ HABERLER
Netflix'in The Crown dizisi ülkeyi karıştırdı: Uydurma ve hakaret
Aykut Kocaman'a Fransa'dan sürpriz talip
Ali Çetin: İptal edilen penaltı bizim için çok net bir pozisyondu
Alman hava yolu devi Lufthansa, 29 bin çalışanın işine son verecek
Reymen kaç yaşında aslen nereli anne ve babası kimdir? Reymen ne demek
KYK sonuçları açıklanıyor YURTKUR sonuç sorgulama ekranı açılıyor
Yorumlar