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Mardin'de 2 saat arayla bir olan kader! Yaşlı çift koronavirüsten öldü

İhlas Haber Ajansı

MARDİN'de koronavirüs 2 canı daha aramızdan ayırdı. Birlikte covid-19'a yakalanan yaşlı çift, 2 saat arayla hayatını kaybetti.

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Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, koronavirüse yakalandı. Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır’da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.

Koronavirüse yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.

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