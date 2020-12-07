Çin aşısı güvenli mi değil mi ? Ünlü profesör Osman Müftüoğlu yanıtladı

Kamuoyunun koronavirüs salgını ile ilgili yeni tartışması; Çin aşısı güvenli mi, değil mi? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında tartışma konusu olan Çin aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Çin aşısı güvenli mi?" sorusunu köşesinde cevaplayan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aşının Çin'de uygulandığını belirterek, "Ölü virüs aşısı olan Sinovac aşısının etkinliği konusunda net bir bilgi, açık bir rakam şimdilik elimizde yok. Ama şu bilgi var: 'Ölü virüs aşıları yıllardır kullanılan ve güvenlik konusunda en az kuşku duyulan aşılardır." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulanmasında fayda var

Öte yandan yazısında diğer uzmanların görüşlerine yer veren Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Aşının henüz 3. Faz sonuçları açıklanmamış olsa bile acilen uygulanmasında fayda var. Zira salgını kontrol altına alabilmek için elimizde aşıdan daha etkili bir çözüm halen yok." dedi.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun bugünkü köşe yazısı şu şekilde;

Uzmanlar ne diyor?

SİNOVAC aşısı konusunu pek çok enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile konuşup tartıştım. Ortak görüşleri şu: Aşının henüz 3. Faz sonuçları açıklanmamış olsa bile acilen uygulanmasında fayda var. Zira salgını kontrol altına alabilmek için elimizde aşıdan daha etkili bir çözüm halen yok. Ayrıca Sinovac aşısı etkinlik rakamları henüz açıklanmamış olsa bile güvenlik açısından sorun yaratmayacağı düşünülen/kabul edilen bir ölü virüs aşısıdır. Peki netice? Konuştuğum uzmanlar da sıra kendilerine geldiğinde aşıyı yaptıracaklarını söylediler. Kişisel görüşümün de aynı olduğunu belirteyim. Yani ben de o uzmanlar gibi hareket edeceğim.

Çin aşısı güvenli mi?

Bir ölü virüs aşısı olan Sinovac aşısının etkinliği konusunda net bir bilgi, açık bir rakam şimdilik elimizde yok. Ama şu bilgi var: “Ölü virüs aşıları yıllardır kullanılan ve güvenlik konusunda en az kuşku duyulan aşılardır”. Gündemdeki bir başka soru da şu: Bu aşı Çin’de halen uygulanıyor mu?

“Sinovac aşısı henüz 3. Faz deneyleri tamamlanmamış ve onaylanmamış olsa da...''

Haberin cevabını bbc.com veriyor. bbc.com’a göre; “Sinovac aşısı henüz 3. Faz deneyleri tamamlanmamış ve onaylanmamış olsa da Çin’de şu anda uygulanıyor. Hatta bu aşıyı parasını ödeyerek daha çabuk yaptırmanız da mümkün.

Times dergisi, Çin’in başkenti Pekin’deki özel bir hastanede (Taihe Hastanesi) 300 dolar veren herkesin o aşıyı yaptırabildiği ve her gün yüzlerce insanın aşı olabilmek için sıraya girdiğini yazdı. Aşının üretildiği Yivu kentinde ise aşının bir dozu 60 dolara yaptırılabiliyor!”