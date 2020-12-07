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Medipol Başakşehir, PSG deplasmanında

Avrupa'ya veda eden Medipol Başakşehir, yarın akşam PSG deplasmanında formalite maçına çıkaca.

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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında yarın Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına konuk olacak.

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

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