Nuri Sesigüzel kimdir kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

Nuri Sesigüzel öldü haberleri sosyal medyada yayıldı, usta sanatçının hayranlarını haberi duyunca şok oldu. Bu asılsız ölüm iddialarına Nuri Sesigüzelson noktayı koydu ve 'ölmedim evindeyim' açıklaması yaptı. Peki gerçek afı Nuri Kaçtaç olan 77 yaşındaki sanatçı kimdir, aslen nereli, evli mi?

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Sosyal medyanın öldürdüğü son isim usta sanatçı Nuri Sesigüzel oldu. Öldü haberini okuyan hayranları Nuri Sesigüzel öldü mü araştırması yapmaya başladı. Asılsız iddialara son noktayı koyan ise Nuri Sesigüzel oldu ve ölmedim evimdeyim, gayet sağlıklıyım açıklaması yaptı. Bu sevindiren açıklama sonrası birçok kişi Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim araştırması yaptı. İşte gerçek adı Nuri Kaçtaç olan Nuri Sesigüzel hakkında merak edilenler...

Nuri Sesigüzel, Aysel Sesigüzel ile evlidir. Birgi Canberk adında kızı vardır.

Sesigüzel, “Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim” şeklinde konuştu.

Nuri Sesigüzel kimdir:

Nuri Sesigüzel, (d. 1943 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa) Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Ses sanatçısı, sinema oyuncusu.

13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.

Filmografisi

Bir Yiğit Gurbete Gitse 1977

Deli Deli Tepeli 1975

Bahtı Kara Yarim 1975

Başa Gelen Çekilir 1974

Züleyha 1973

Günahımı Çekeceksin 1970

Kaderin Oyunu 1970

Ham Meyva 1970

Bir Aşk Türküsü 1969

Dost Hançeri 1969

Gelin Ayşem 1969

Kendi Düşen Ağlamaz 1969

Mahallenin Namusu 1969

Mezarımı Taştan Oyun 1969

Tütüncü Kız Emine 1969

Vatan Borcu 1969

Gül Ayşe 1969

Kara Sevda 1968

Yayla Kartalı 1968

Kara Yazım 1968

Yaşamak Haram Oldu 1968

Mezarım Mermerden Olsun 1968

Acı Türkü 1967

Garipler Sokağı 1967

Acı Tutku 1967

Aşkınla Divaneyim 1967

Seher Vakti 1966

Kara Tren 1966

Fabrikanın Şoförü 1966

Geceler Yarim Oldu 1966

Kartal Yavrusu Hamido 1966

Burçak Tarlası 1966

Ağlayan Gözler 1965

Fabrikanın Gülü 1964

Kara Yılan 1963