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İzmir'de sahte alkol faciası: Kardeş öldü ağabeyinin durumu kritik

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de sahte alkol nedeniyle fenalaşıp hastaneye kaldırılan iki kardeşten Ali Ala (50) hayatını kaybederken, ağabeyi Yüksel Ala'nın (59) durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Olay, Karabağlar ilçesine bağlı General Kazım Özalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annelerinin evinde yaşayan Ali Ala ve ağabeyi Yüksel Ala, sahte alkol içtikten bir süre sonra fenalaşarak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan  Ali Ala, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Ala'nın ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Ali Ala'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.

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