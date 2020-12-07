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Erol Bulut'tan hakem Ali Palabıyık'a maç sonrası tepki

Denizlispor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık, teknik direktör Erol Bulut'tan tepki aldı. Bulut, hakemin oynattığı uzatma dakikalarına vurgu yaptı. Denizlispor, uzatmalarda deyim yerinde Fenerbahçe'ye ter döktürmüştü.

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Erol Bulut, "Tüm futbolcularımız her şeyini sahaya verdiler. 40 dakika 10 kişi oynadık. Hakemimiz sağ olsun 8 dakika uzattı. Aslında ben 16 dakika bekliyordum. Bize 8 dakika nasip oldu. Galip gelerek bu takım 10 kişi ile de neler başarabileceğini gösterdi" diyerek hakem Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

"Deplasmanda daha çok galibiyet ve rahat oynuyoruz gözüküyor" diyen Bulut, "Aslında kendi evimizde maçları daha rahat oynamamız gerekiyor. Orada rakipler daha mı fazla kapanıyor? Burada bu maçı çözdüğümüz gibi diğer maçları da çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Serdar Aziz'in kırmızı kartla oyun dışı kalmasını değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Serdar Aziz'in kırmızı kartına herkesin şaşırdığı gibi ben de şaşırdım. Direk önümüzde bir sarı kart verdi. Kafasından seken top eline vurdu. İlk başta verdiği sarı kart, sonra sarı kırmızı kartı hakeme sormak lazım. hakeme bir şey söylemeyeceğim. Genç hakemlerimize destek olmaya çalışacağız ve destekleyeceğiz. Ondan sonrasına bakacağız" diye konuştu.

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