Serdar Aziz, hakem Ali Palabıyık'a küfür mü etti?

Fenerbahçeli Serdar Aziz, gördüğü kırmızı kart sonrası konuştu. Milli futbolcu, "Kameralar çekiyordu, tüm dediklerim yansıdı, asla hakaretvari bir kelime kullandım" dedi.

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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 56. dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı''

Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, ‘yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" diye konuştu.