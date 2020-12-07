Serdar Aziz, hakem Ali Palabıyık'a küfür mü etti?
Fenerbahçeli Serdar Aziz, gördüğü kırmızı kart sonrası konuştu. Milli futbolcu, "Kameralar çekiyordu, tüm dediklerim yansıdı, asla hakaretvari bir kelime kullandım" dedi.Abone ol
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 56. dakikasında kırmızı kart gören Serdar Aziz, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
"Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı''
Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü bir şey çıkmadı. Sadece, ‘yüzümden koluma sekti’ dedim. Kameralar beni çekiyordu, tüm dediklerim ekrana yansıdı zaten. Asla hakaretvari bir kelime kullanmadım" diye konuştu.
Ne olmuştu?
Serdar Aziz'in ceza alanı içinde topa elle yaptığı müdahale sonrasında hakem Ali Palabıyık VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Serdar Aziz, pozisyonu izlemeye giden hakem Ali Palabıyık'a yönelik itirazları nedeniyle sarı kart gördü. Hakem inceleme sonrası beyaz noktayı gösterirken bu kez elle oynama nedeniyle Serdar Aziz'e ikinci sarı kartını gösterdi ve milli futbolcu oyun dışı kaldı.