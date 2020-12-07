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Fenerbahçe'den MHK'ye çağrı: Hakemlere ayar verin

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki,, ''Hakemlere ayar versin. Garip garip atamalar, röportajlar, özellikle Fenerbahçemiz aleyhine atamalar. Olayları sessiz sakin izleyen bir MHK var. Artık elini taşın altına koysun, Ortaya çıksın.'' diyerek MHK'ye çağrıda bulundu.

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Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Sarı Lacivertliler'in 2-0 kazandığı maç sonrası hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Hakem kararlarını eleştiren Selahattin Baki, "Gerginliği yüksek bir maç oldu. Birkaç hafta önce de söylemiştim. Galipken bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Çünkü Konyaspor maçı itibariyle Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Bu dozaj her hafta artarak devam ediyor. 

''Hakem camiasındaki başı boşluğa dur demek gerekiyor''
Konuşuyoruz, iyi anlaşmaya çalışıyoruz. İyi mesajlar veriyoruz. Hakem camiasındaki başı boşluğa dur demek gerekiyor. Bizler hata ile art niyet arasındaki farkı görebilecek insanlarız. Birazcık futbol izleyen insanlar bu maçtaki olanları hata olarak yorumlayamazlar. Kalecimize altı pasta yapılan bir faul var, 90'da verilen penaltı inanılır gibi değil. Serdar Aziz sadece top kafamdan elime geldi diyor ve sarı kart veriyor. İkinci sarı kartın yolunu yaptı. Böyle düşünüyorum" dedi.

Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) çağrıda bulunan Baki, "Olayları uzaktan izleyen MHK var. Serdar Tatlı'nın (MHK Başkanı)artık topa girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakemlere ayar versin. Garip garip atamalar, röportajlar, özellikle Fenerbahçemiz aleyhine atamalar. Olayları sessiz sakin izleyen bir MHK var. Artık elini taşın altına koysun, Ortaya çıksın. Kendi aralarında mı bir toplantı yapar, canlı yayına bağlanıp futbol kamuoyunun yüreğine su serpecek bir açıklama mı yapar? Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır" ifadelerini kullandı.

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