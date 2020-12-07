Gökhan Gönül'den Denizlispor'a 'sosyal medya' göndermesi

Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek çıkışa geçen Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, galibiyet hakkında konuştu.

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Fenerbahçe, Denizlispor engelini Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün golleriyle geçti. Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Gökhan Gönül, "Kazandığımız için çok mutluyuz. 2-3 gün önce Denizlispor'un ne kadar motive olduğunu sosyal medyadan gördük. Biz de aynı motivasyonla karşılık verdik. Gol attığım için mutluyum." şeklinde konuştu.

Gökhan, "Hakemlere biraz güvenmek istiyorum. 2. penaltı pozisyonunda bu kadar bariz şekilde penaltı verip VAR'dan dönmesi ilginç. Altı pas içinde penaltıyı vermeden VAR'ı bekleyebilirdi. Bu kadar acele etmesine anlam veremiyorum. Geçmişte bu takım burada 16 dakikayı gördü. Burada da 8'i ve 10'u gördük. İnşallah üstüne koya koya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Kazandıkça kimin attığının önemi yok"

Caner Erkin ile kendisinin gol yollarındaki işbirliğini yorumlayan tecrübeli futbolcu, "Anlık pozisyonlar bunlar. Ben yıllardır aynı pozisyonda gol atıyorum. Orada önlem alıyorlar veya almaya çalışıyorlar. Biz de önlem aldığımız pozisyonlarda gol yiyebiliyoruz. İnşallah böyle devam eder. Biz kazandıkça kimin attığının önemi yok. Biz tüm varlığımızla mücadele edip sezon sonunda istenilen ve özlenen şampiyonluğa kavuşacağız." şeklinde konuştu.