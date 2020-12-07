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İzmir'de kurdukları çağrı merkeziyle Almanları dolandıran şebeke çökertildi

İZMİR'de kurdukları çağrı merkeziyle Türkiye ve Avrupa'da yaşayan 23 Alman vatandaşını dolandırdıkları belirlenen ve operasyonlarla yakalanan 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 Alman vatandaşının dolandırılması üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, savcılığın talimatıyla polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, İzmir ve ilçelerindeki 48 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 39 şüpheli gözaltına alındı.

Neler çıktı neler

Şüphelilerin ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yapılarak elde edildiği değerlendirilen 1, 5 milyon euro, 200 bin dolar ve 150 bin lira, 5 kilo altın, 25 kol saati, ruhsatsız 5 tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında suç örgüt üyelerine ait biri inşaat halinde 3 otel ve lüks semtlerde 87 gayrimenkul ile değişik marka ve modeldeki 41 araca el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hırsızın üzerinden adresiniz çıktı"

Öte yandan, suç çetesi üyelerinin kurdukları çağrı merkezi ile yaşlı vatandaşları nasıl dolandırdıkları da ortaya çıktı. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, aradıkları kişilere bir hırsızlık olayı ile adres ve isimlerinin bağlantılı oldukları kumpasını kuruyor.

Dolandırıcılık olayı nasıl işliyor?

Dolandırıcılar; evlerin yakınında yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili yapılan çalışma sonucu para ve ziynet eşyası ile yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ev adreslerinin çıktığını belirttiği yaşlı kişilerden, kendi evlerinde bulunan para ve ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Çete üyeleri bu amaçla ikna ettikleri yaşlı vatandaşlara evde bulunan para ve ziynet eşyalarının bir torbaya konulmasını ve gelecek olan polislere vermelerini, inceleme tamamlandıktan sonra iade edileceğini söylüyor.

Bu yöntemle vurgun yaptıkları anlaşılan çete üyelerinin elde ettikleri gelirleri Türkiye'de bulunan yöneticilere kurye aracılığıyla gönderdiği belirlendi.

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