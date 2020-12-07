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Hindistan'da 'gizemli hastalık' baş gösterdi! 300 kişi hastaneye kaldırıldı

HİNDİSTAN'da haftasonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı 300 kişi hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan uzman bir isim ise "Bu, gizemli bir hastalık ve neden kaynaklandığını laboratuvar incelemesinin ardından anlayabileceğiz" diye konuştu.

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Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmezken, aşı çalışmalarına hız verildi. Birçok ülke ikinci dalga nedeniyle alınan sıkı tedbirlere geri dönmek zorunda kaldı. Bu durum insanlarda tedirginlik yaratırken, Hindistan'da gelen haberler korkuya yol açtı.

Hastalığın tespitiyle ilgili inceleme başlatıldı

Hindistan'ın güneydoğusundaki Andra Pradesh eyaletinde bulunan Eluru kentinde hafta sonu henüz belirlenemeyen bir hastalıktan dolayı 300 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hastalığın tespitiyle ilgili inceleme başlattıklarını açıkladı.

Koronavirüs test sonuçları negatif

Hastaneye başvuranların mide bulantısı, bilinç kaybı ve göz yanmasından muzdarip oldukları açıklandı. Hastaneye başvuranlara koronavirüs testi yapıldığı ve tamamının negatif çıktığı belirtildi.

"Bazıları titreyerek krize girdi"

Eluru Devlet Hastanesi'nden bir yetkili The Indian Express gazetesine yaptığı açıklamada, "Başta çocuklar olmak üzere, kendilerini iyi hissetmediklerini söyleyerek hastaneye gelenler gözlerinde yanma olduğunu belirttikten sonra aniden kusmaya başladı ve bazıları titreyerek krize girdi" dedi.

Kan örnekleri alındı

Yetkililer, ilk etapta şikayetlerin şebeke suyundan ya da hava kirliliğinden kaynaklandığından şüphelendiklerini ancak yapılan ilk incelemelerde hastalığın nedeninin bu iki etkenden olmadığının anlaşıldığını söyledi. Andra Pradesh eyaletinin Sağlık Bakanı Kali Krishna Srivinas, hastalardan kan örneklerinin alındığını ve laboratuvara gönderildiğini açıkladı.

"Bu gizemli bir hastalık"

Srivinas, "Yetkililerin hastaneye başvuran kişilerin yaşadıkları bölgelerde yaptıkları incelemenin ardından şebeke suyunun kirlenmesi ve hava kirliliği gibi etkenleri saf dışı bıraktık. Bu, gizemli bir hastalık ve neden kaynaklandığını laboratuvar incelemesinin ardından anlayabileceğiz" dedi.

Muhalefetteki Telugu Desam Partisi, olayla ilgili soruşturma açılmasını talep etti ve şebeke suyunun kirlenmiş olabileceğini öne sürdü.

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