İkinci el araç alacaklar dikkat! En çok neler satılıyor, piyasada son durum nasıl?
İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17, ekim ayına göre ise yüzde 34 düşerken, ilana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı.
Indıcata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.
Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi.
Yüzde 117 artış
Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 399 bin 831 olarak belirlendi. Satışların yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu.
İlana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı
Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 46 bin 463 adetlik satış ve yüzde 41.7'lik payla C segmenti oldu.