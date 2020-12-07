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Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

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Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10:00-17:00 saatlerinde faaliyet gösterdi.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış gerçekleştirdi.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık kaldı.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebildi.

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açıktı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek. 

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