Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (6 Aralık Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 174 bin 761 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 539 bin 291, can kaybı 14 bin 900 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Aralık 2020 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 174 bin 761 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 30 bin 402 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 93 kişi oldu.

Geride bıraktığımız günde 195 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 431 bin 253'e yükseldi.

Toplam test sayısı 19 milyon 691 bin 845'e ulaşırken; hasta sayısı 539 bin 291, vefat sayısı 14 bin 900, ağır hasta sayısı 5 bin 805 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.8 olarak kayıtlara geçti.

"Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 6093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 6.093 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalma eğiliminde. Tedbirler ve kısıtlamaların etkisini görmeyi ümit ediyoruz. Tedbirlere uymak hepimiz için insani bir görevdir. Kısıtlama olmadan da kalabalıklardan uzak durun https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 6, 2020