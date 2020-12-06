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Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti iddiası

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybettiği iddia edildi. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Nuri Sesigüzel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

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Nuri Sesigüzel'in koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Bu iddiaların sosyal medyada yer alması üzerine Sesigüzel'den açıklama geldi.

Sosyal medyada yer alan iddialar üzerine Nuri Sesigüzel'den açıklama geldi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Sesigüzel, sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde dinlendiğini söyledi.

İşte Sesigüzel'in o açıklaması;

"Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim" 

Nuri Sesigüzel kimdir?

Nuri Sesigüzel, (d. 1943 - Karaotlak, Halfeti, Şanlıurfa) Gerçek adı Nuri Kaçtaş, Ses sanatçısı, sinema oyuncusu.

13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.

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