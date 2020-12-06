BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  YEREL

Yalova'da 24 yaşındaki genç feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

YALOVA'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Abone ol

Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesindeki bir tersanede çalışan Mehmet Tuza (24), kaynak çalışması sırasında elektrik akımına kapıldı.
Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine tersaneye gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Tuza, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tuza kurtarılamadı. Jandarma, olayla ilgili geniş soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Elazığ'da memurluğu bırakıp bir ilki yaptı! Fiyatı dudak uçuklattı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yağışlar yarı yarıya azaldı! Edirne'de ise neredeyse hiç su kalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca '6 ilde sorun yaşıyoruz' dedi Listede İstanbul ve Ankara yok!
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu: Telefonlarımız ve bulunduğumuz mekanlar dinleniyor
Kadınların seçme ve seçilme hakkı! AK Partili Özlem Zengin'in sözleri tartışılıyor
Eski MİT'çi Mehmet Eymür'den bomba 'Çakıcı' iddiası: Tek yara izi köpekten kaçarken olmuştur
İstanbul'da baygınlık geçiren iş arkadaşına tecavüz etti! Müstehcen fotoğraflarını yaydı
ÖNCEKİ HABERLER
Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, Formula 2 şampiyonu
Muğla'da ekmek dolabındaki not herkesi üzüntüye boğdu
Saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Tepki çeken görüntü! ABD'de polisin noel ağacı ülkeyi karıştı!
Kocaeli'de 5 bin 161 TL'lik çayı içerken isyan etti: Bu memleketin en rezil adamı...
Ali Cem Köroğlu kimdir kaç yaşında ölüm sebebi nedir?
Yorumlar