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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Japonlar bunu da yaptı! Bilim insanları uzay tarihinde bir ilki gerçekleştirdi

Demirören Haber Ajansı

Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta olan asteroid Ryugu'dan yüzey altı örnekleri almak için 1 yıl önce kapsül gönderen Japon uzay aracı Hayabusa 2, içinde asteroitten örnekler bulunan uzay kapsülünü Dünya’ya gönderdi. Japon bilim insanları, uzay kapsülü ve içindeki asteroit örneklerinin dün Avustralya’ya başarılı bir şekilde indiğini açıkladı.

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Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı’nın (JAXA) yürüttüğü uzay görevinde, uzay aracı Hayabusa 2, yaklaşık 1 yıl önce Dünya'dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta olan asteroid Ryugu'dan yüzey altı örnekleri almak için görevlendirildi.

Ryugu’nun yüzeyine inen Hayabusa 2, asteroitten aldığı yüzey altı örneklerini kapsül içinde Dünya’ya gönderdi. İçinde asteroitten örnekler bulunan kapsül, dün başarılı bir şekilde Avustralya’nın Woomera bölgesine indi. Japon ve Avustralyalı bilim insanları, kapsülü indiği yerden alarak incelenmek üzere laboratuvara götürdü. 


Uzay tarihinde bir ilk
Uzay tarihinde bir ilki gerçekleştiren Japon bilim insanları, güneş sistemindeki en eski nesnelerden biri olan Ryugu’dan yeraltı örneklerini elde etti. Bilim insanları, bu örnekleri inceleyerek güneş sisteminin nasıl geliştiği hakkında bilgi elde edecek. Japon dilinde Ryugu, Japon halk masalında deniz dibinde bir kalenin adı olan "Ejderha Sarayı" anlamına geliyor.

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