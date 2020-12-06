Endonezya'da skandal! Bakan bavullar dolusu parayla teslim oldu

ENDONEZYA Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın koronavirüs yardımı kapsamında halka dağıtılması planlanan yardımları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Bakan Peter Batubara, bavullar dolusu 17 milyar rupiah (yaklaşık 9 milyon lira) parayla teslim oldu.

Abone ol

Endonezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, Sosyal İşler Bakanı Juliari Peter Batubara'nın Covid-19 yardım paketlerini hazırlayan şirketlerle gizlice anlaştığını tespit etti.

Dağıtılan her yiyecek paketi için Endonezyalı bakanın hesabına para yatırıldığı belirtiliyor.

Yaklaşık 9 milyon lira

NTV'de yer alan habere göre toplamda 17 milyar rupiah (1,2 milyon dolar) yani yaklaşık 9 milyon lira rüşvet alan Batubara, yolsuzluk şebekesinin ortaya çıkarılmasıyla polise teslim oldu.

Müebbet hapisle yargılanacak

Bavullar dolusu paranın yanı sıra bakanın lüks otomobillerine de el konuldu. Endonezyalı bakanın müebbet hapisle yargılanacağı belirtiliyor.