BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  EKONOMİ

Nakdi destek ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kasım ayı 'Nakdi Ücret Desteği' ödemelerinin 8 Aralık’ta başlayacağını açıkladı.

Abone ol

Bakan Selçuk, Kasım ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Aralık’ta başlayacağını duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Aralık tarihlerinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İkinci el araç alacaklar dikkat! En çok neler satılıyor, piyasada son durum nasıl? Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'dinleniyorum' iddiasıyla ilgili olay cevap!
İYİ Parti'den olay iddia! Bilim Kurulu üyeleri istifa etmek istiyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı
28 gün sokağa çıkma yasağı şart! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Seyahat yasağı şart
DSÖ Türkiye'den artan vaka uyarısı: Çöküş yaşanabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin 50 milyondan fazla aşı veremedi! Nisan'da aşıya gerek yok
ÖNCEKİ HABERLER
Beyoğlu'nda operasyonda balya balya ele geçirildi
Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz: Bizim için aşının menşei değil, etkinliği ve güvenilirliği önemlidir
Diyarbakır'da feci olay! Kısıtlamada çalışırken beton blok altında kaldılar
Kayseri Tabip Odası Başkanı aşı yaptırmayacaklara isyan etti: SGK kapsamından çıkarılsın
Sakarya'da feci olay! 2’nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra öldü
Hekimoğlu 28. bölüm fragmanı
Yorumlar