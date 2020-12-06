BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  GÜNCEL

Sakarya'da feci olay! 2’nci kattan düşen 3 yaşındaki Azra öldü

 SAKARYA’nın Söğütlü ilçesinde, 2’nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Azra Karaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  

Abone ol

Söğütlü ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Pınar Karaz evi havalandırmak için pencereleri açıp temizlik yaparken, 12 yaşındaki ağabeyinin yanında olan Azra, ağabeyinin oyuna dalmasıyla ikinci kattaki evlerinin penceresine çıktı. Azra dengesini kaybederek aşağıya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Azra’ya ilk müdahalede bulundu.

Ferizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Azra hayatını kaybetti. Azra’nın ölümü Recep ve Pınar Karaz çiftini yasa boğdu. Pınar Karaz sosyal medya hesabından, 'Canım kızım mekanın cennet olsun, yüreğim paramparça' paylaşımında bulundu.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı
28 gün sokağa çıkma yasağı şart! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Seyahat yasağı şart
DSÖ Türkiye'den artan vaka uyarısı: Çöküş yaşanabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin 50 milyondan fazla aşı veremedi! Nisan'da aşıya gerek yok
Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Uzun kuyruklar, ekmeğimizin en ucuz ekmek olmasındandır
Erkan Baş'tan Perinçek'e sert tepki: Bu zübüğü ciddiye almayın
ÖNCEKİ HABERLER
PKK'da korku ve panik her yeri sardı! Murat Karayılan ve Duran Kalkan itiraf ettiler
İzmir'de belediye kiracılarına müjde! Tunç Soyer: Kira alacaklarını 3 ay erteledik
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu
Yılbaşı hindisi fiyatı ne kadar 2020 kaç paradan başlıyor?
Özlem Türeci nereli kimdir, kaç yaşında? Dr.Özlem Türeci biyografisi
Yorumlar 1 yorum