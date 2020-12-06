Yarıyıl tatili ne zaman? MEB 15 tatili için gün verdi

Eğitimlerine uzaktan ve online olarak devam eden öğrencilerin merakla araştırdığı konulardan biri de yarı yıl tatili yani 15 tatil. Milli Eğitim Bakanlığı tatil takvimine göre 15 tatil 2021 ne zaman, kaç gün tatil olacak? MEB, okulların kapanacağı tarih 25 Ocak 2021 olarak açıkladı.

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Yurt genelinde binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren 15 tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. Eğitimlerine uzaktan ve online olarak devam eden öğrencilerin merakla araştırdığı konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi açıklamaları yaptı. Peki 2021 yarı yıl tatili ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş takviminde yarıyıl tatil tarihi ve süresi yer alıyor. Peki MEB 2021 Yarıyıl tatili hangi tarihte? İşte detaylar...

15 tatil ne zaman: 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

İkinci ara tatil ne zaman: 2021 yılında ikinci ara tatili 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

Öğrencilere yarıyıl tatili önerileri: Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Sibel Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, ilk ara tatillerini 16-20 Kasım'da yapacak öğrenciler ve velileri için öneriler paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Ortaokul ve Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Koordinatörü Durak, öğrencilerin ara tatil döneminde gerçek anlamda tatil yapması ve dinlenmiş olarak yeni döneme başlamasının dikkat edilmesi gereken noktaların başında geldiğini bildirdi.

Öğrenciyi zorlamamak gerektiğini belirten Durak, şunları kaydetti:

'Her anne baba, çocuğunun yeterliliklerini bilir. Bu nedenle öğrenciyi zorlamak, ona hem uzun hem de kısa vadede zarar verir. Bunun yerine başarılı olduğu alanları fark etmek ve bu doğrultuda hedefler belirlenmesine yardımcı olmak faydalı olacaktır. Sınav dönemlerinde çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemiz gerektiğini unutmayın. Kitap okuyan öğrenciler daha doğru ve hızlı anlar, soruları daha hızlı çözebilir ve hafızaları güçlenir.

Sınav sonrasında birçok öğrenciden 'Zamanım yetmedi, tüm soruları yanıtlayamadım' gibi sözleri çok duyarız. Yeterince kitap okuyan öğrenciler soruları okurken, kelimelere daha çok yoğunlaşırlar. Okuma alışkanlığı kişinin çözümleme becerisini artırarak çabuk ve doğru kararlar almasına yardımcı olur. Yeni sınav soru tiplerine baktığımızda, sadece Türkçe testinde değil, tüm derslerde uzun açıklamalar ve yönergeler olduğunu görüyoruz. Kitap okuma alışkanlığı öğrencileri, bu noktada iki adım öne geçirecektir.'