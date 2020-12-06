BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Uzun kuyruklar, ekmeğimizin en ucuz ekmek olmasındandır

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan uzun kuyruklarla ilgili açıklama yaptı.

Abone ol

Zorlaşan hayat şartlarının halk ekmeğe olan ilgiyi arttırdığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu.Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır."

SON DAKİKA HABERLERİ
Avcılar'daki dehşet! Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronada alarm veren 5 ilimizi açıkladı
Antalya depremi neden şiddetli hissedildi? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı
Azerbaycan'da zafer sonrası hazırlık! Başkan Erdoğan da katılacak
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Aralık 2020)
Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulanların oranı yüzde kaç oldu?
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da korkunç olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu
Trump Georgia'da kongre seçimi için destekçilerine sandığa gitme çağrısı yaptı
Meral Akşener erken seçimin tarihini açıkladı! Haziranda seçim bekiliyorum çünkü...
Kayseri'de iki kardeş babalarına kızıp havaya ateş açtı! Gözaltına alındılar
Antalya'da eski koca dehşetinden KADES'le kurtuldu! Özel harekattan başarılı operasyon
Haftasonu kasap manav açık mı saat kaçta açılıyor-kapanış saati
Yorumlar