Ekrem İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması: Uzun kuyruklar, ekmeğimizin en ucuz ekmek olmasındandır

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan uzun kuyruklarla ilgili açıklama yaptı.

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Zorlaşan hayat şartlarının halk ekmeğe olan ilgiyi arttırdığını belirten İBB Başkanı İmamoğlu, "İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Halk Ekmek yıllardır günlük 800-900 bin adet ekmek üretiyordu.Zorlaşan hayat şartları Halk Ekmek'e olan ilgiyi artırınca günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretmeye başladık. İHE büfeleri önünde görülen uzun kuyruklar ekmeğimizin 1 lira ile en ucuz ve sağlıklı ekmek olmasındandır."