Arif Susam kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları

Arif Susam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Arif Susam'ın karısı çocukları kim soruları merak konusu oldu. İbo Show'un konuğu olan usta sanatçı Arif Susam 1956 doğumlu ve aslen Elazığlı. 1980 yılında evlenen Arif Susam'ın 2 tane çocuğu vardır. İşte Arif Susam'ın bilinmeyenleri...

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Arif Susam kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Arif Susam'ın eşi çocukları kim merak konusu oldu.Aslen Elazığlı olan Arif Susam 1956 doğumlu. 1984 yılında çıkardığı “Yıldönümü” adlı albümü ile meşhur oldu.

Arif Susam kimdir: İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl öğrenim gördü. Piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon sanatçının çaldığı enstrümanlardır. Şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısıdır.

İlk albümünü 1984 yılında “Efsane Aşk” adı altında çıkardı. Bu güne kadar 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynadı.

1977 yılında askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi’ nde orkestra şefi olarak yaptı.

1982 yılında Tarabya”da Köşem “Restaurant”da tek başına pianosuyla programlara başladı ve tam 14 yıl devam etti. 5 yıl kadar Kumkapı Kordon Restaurant’ta sahne almıştır. Ve halen Kumkapı Kordon’da sahne almaktadır.

Arif Susam, 1980 yılında evlendi ve 2 erkek çocuğu vardır.