Tiyatro oynanıyor PKK çekilmedi! Sincar'ı boşaltmadılar iddiası

IRAK’ta Sincar ilçe merkezini boşalttığı iddialarına karşın, PKK unsurlarının bölgeden ayrılmadığı ve Sincar Dağı’nda varlığını sürdürdüğü belirtiliyor.

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Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK’nın Musul’a bağlı Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim’de imzalamıştı.

Bunun ardından Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım’da Sincar’a federal polise bağlı iki tugay gönderdi. Anlaşmanın uygulanmaya başlandığını bildiren merkezi yönetim yetkilileri bu hafta içinde yaptıkları açıklamalarla Irak güçlerinin Sincar’a konuşlandığını ve tüm silahlı yapıların (PKK) Sincar’ı terk ettiğini duyurdu.

"Bazı noktaları BM’ye göstermek için boşaltılar"

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar ilçe sorumlusu Kadir Kaçak ise PKK’nın Sincar ilçe merkezi ve Sincar Dağı’ndaki varlığının devam ettiğini belirtti. “Bazı noktaları BM’ye göstermek için boşaltılar, ancak bu bir tiyatrodur ve doğru değildir” diyen Kaçak, terör örgütünün, Sincar’a gelen Irak güçlerine karıştığına ve anlaşmayı yerine getirmediğine dikkat çekti.

700 kişilik bir grup

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuşan Sincar’daki PKK/YBŞ’nin sözde sorumlularından Halil Murad ise kendilerine bağlı teröristlerin Sincar’ın güvenliğini sağlayacak Irak merkezi hükümetinin güçlerine bağlanmasını talep ettiğini söyledi. Bunun 700 kişilik bir grup olduğu belirtildi.

Denetim boşluğu var

Sincar’daki gelişmelerle ilgili bilgi veren güvenlik uzmanları, Sincar anlaşmasının uygulanması için tarafsız bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Anlaşmaya dahil olan iki taraf arasında ortak komitenin denetimleri nasıl yapacağı düzenlemesinin yeterli olmadığını belirten uzmanlar, örgütün uzun süredir bölgeyi hakimiyeti altında tuttuğuna vurgu yaptı. Güvenlik uzmanları, anlaşma maddelerinin yerine getirilmesi konusunda ciddi ve tarafsız bir denetime ihtiyaç olduğunu ifade etti.