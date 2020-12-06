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Aydın'da korkunç olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir parkta demirlere asılı halde ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin İsmail Karabey'e (29) ait olduğu belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine ceset, otopsi için morga konuldu.

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Aydın'dan son gelen haber tüyler ürpertti. Parkın demirlerine asılı hareketsiz kişiyi görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin, İsmail Karabey'e ait olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Karabey'in cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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