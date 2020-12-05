Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronada alarm veren 5 ilimizi açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana, Hatay, Mersin, Samsun ve Kastamonu'ya ilişkin koronavirüs verilerini paylaşarak uyarılarda bulundu.

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Hatay'da son bir haftadaki vaka artışının yüzde 125 olması dikkat çekti. Bakan Koca'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde;

''ADANA, HATAY, MERSİN, SAMSUN ve KASTAMONU Valilerimiz, il Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla il toplantılarımızı tekrarladık. Sırasıyla ADANA, HATAY, MERSİN ve SAMSUN yüksek risk altında.''

Hatay'da yüzde 125 artış

Son haftada ADANA'DA vaka artışı %50, yoğun bakım doluluk oranı %79. HATAY'DA artış %125, yoğun bakım doluluk oranı %86. MERSİN'DE artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74. SAMSUN'DA artış %35, yoğun bakım doluluk oranı %81. KASTAMONU'DA artış %50, yoğun bakım doluluk oranı %74.

Risk kapımızda. Alışkanlıklarımıza teslim olmayalım. Kısıtlamaları fırsata çevirelim. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Mücadele birlikte kazanılır.