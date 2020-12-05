BIST 1.331
DOLAR 7,81
EURO 9,48
ALTIN 461,39
HABER /  DÜNYA

Yeni tip koronavirüsün Hindistan'dan gelen pangolinler aracılığıyla bulaştığı iddiası

Vuhan Viroloji Enstitüsü’nün uzmanlarından Shi Zhengli, Çin'deki yarasaların insanlara bulaşabilecek başka koronavirüsler olabileceğini belirtti. Koronavirüsün Çin'den yayılmadığını savunan uzman, ara bulaş kaynağının Hindistan'dan gelen pangolinler olabileceğini söyledi.

Abone ol

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden uzman Shi Zhengli, Sars-CoV-2’nin akrabalarının da dahil olduğu bu virüslerin muhtemelen Çin dışında, Güney Asya ülkelerinde yaygın olduğunu belirtti. Zhengli, yarasaların koronavirüslerin ilk taşıyıcısı olmalarına rağmen, Sars-CoV-2'nin önce bir ‘ara’ hayvana, sonra da insanlara bulaştığını ve bu ara taşıyıcının tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Guardian’ın aktardığına göre, virüsün varlığının belirlendiği geçen yılın sonlarına kadar, hayvanlar ve hatta insanlar arasında ne kadar süreyle dolaştığı bilinmiyor.

Birkaç ay dolaşmış olma ihtimali

Prof. Edward Holmes, Vuhanlı meslektaşı ile koronavirüsün uzun bir süre ara taşıyıcıda bulunmuş olabileceği konusunda hemfikir olduğunu belirterek, tespit edilmeden önce insanlar arasında birkaç ay dolaşmış olma ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Vuhan'dan yayıldı sanıyoruz ama...

Holmes, virüsün hayvandan insana bulaşma sürecinin Vuhan'da ve hatta Hubey eyaletinde gerçekleşmemiş olabileceğini vurguladı. Zhengli ve bir grup bilim insanı, Hubey'de test ettikleri çiftlik hayvanlarında Sars-CoV-2'ye rastlamadı.

Hindistan'dan mı geldi?: Uzman, virüsün bulaşmasında ara halkanın yarasa tarafından enfekte edilen bir pangolin olabileceğini, bunun da pangolinlerin Hindistan ve diğer Asya bölgelerinden ülkeye kaçak yollarla sokulması nedeniyle ilk bulaş kaynağının Çin dışında aranması gerektiği anlamına geldiğini kaydetti.

Ancak, Glasgow Üniversitesi'nden Prof. David Robertson, araştırmaların özellikle Çin'e odaklanması gerektiğine inanıyor. Robertson’a göre, insanlara bulaşır hale gelen Sars-CoV-2'deki mutasyonların çoğu, virüs yarasalarda bulunduğu sırada meydana geldi.

Geçen yıl, Shi Zhengli öncülüğündeki bir grup bilim insanı, Çin'in özellikle güney ve güneybatısında benzer Sars-CoV-2 koronavirüslerinin yüksek genetik çeşitlilik ve dolayısıyla yüksek mutasyon kapasitesi gösteren ‘sıcak noktalar’ olduğunu bildirmişti. Bilim insanları tarafından ekim ayında yayınlanan bir araştırma, bu koronavirüslerin bazılarının insan hücrelerine girme yeteneğine sahip olduğunu göstermişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim: Sürprizler yaşanmaya devam edecek
Fransa'da yeni güvenlik yasa tasarısına protestolar sürüyor! 22 kişi gözaltında
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronada alarm veren 5 ilimizi açıkladı
Galatasaray - Hatayspor Süper Lig maçı özet ve golleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de dondurmacıya uğradı
Bakan Koca'dan İstanbul için güzel haber!
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da 6 katlı binada yangın meydana geldi
Bursa'da kısıtlama nedeniyle boş olan yolda trafik kazası
Okan Buruk'tan beraberlik sonrası açıklamalar: Zorluklar yaşıyoruz
Bursa ve Diyarbakır'da insanlık öldü! Kedinin patileri kesildi 12 köpek çuvala koyuldu
Sivasspor'da 2 koronavirüs vakası daha! Pozitif futbolcu Yasin Öztekin
Kadir Topbaş eşi Özleyiş Topbaş ve çocukları kimdir?
Yorumlar