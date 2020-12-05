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Bursa'da kısıtlama nedeniyle boş olan yolda trafik kazası

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da iddiaya göre ana yola dikkatsizce çıkan yol bakım kamyoneti kazaya neden oldu. Kamyonet ana yolda lüks otomobille çarpışarak takla attı. Araç içinde sıkışan bir kişi, sıkıştığı yerden yarım saatlik çabayla kurtuldu.

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Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen merkez Nilüfer ilçesi Çalı yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde Alaattinbey'den gelip Çalı yoluna dikkatsizce çıkan Kerim E. idaresindeki yol bakımda görevli 25 SL 403 plakalı kamyonet, Yaylacık'taki fabrikasından dönen iş adamı Yıldıray D. yönetimindeki 16 DH 914 plakalı lüks otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yan yattı. İki sürücü de kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kamyonette bulunan 54 yaşındaki Ömer Bakırcı araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Bakırcı'yı kurtarmak için zamanla yarıştı. Önce aracın kapısı kesildi. Daha sonra araç içinde sıkışan Bakırcı yarım saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlatırken iş adamı Yıldıray D. "Ben Yaylacık'taki fabrikamdan çıktım ana yolda ilerlerken önüme aniden tali yoldan kamyonet çıktı. Arkadaş ana yolu sanırım fark etmemiş" dedi.

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