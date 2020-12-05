Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 kehanetleri! Koronavirüsü bilmişti bu kez Türkiye...
Koronavirüsü bilen Azerbaycanlı Şaman Kahin, 2021 yılı hakkında bazı kehanetlerde bulundu. Kadın şamanın kıyamet senaryosu olarak nitelendirilebilecek o kehanetlerinde Türkiye de var...
Dünya bir an önce 2020'yi unutmak isterken 2021 hakkında konuşulanlar korkuları arttırdı. Koronavirüsü önceden bilen ve diğer kehanetlerde başarılı olan Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Yılı İçin Türkiye ve Dünya Kehanetleri tüyler ürpertti. Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? Başımıza neler gelecek? İşte Azerbaycanlı kahinin kehanetleri...
Kahinin, 2020 yılına girmeden 'felaket bulutlarının dünyayı saracağı' tahmininde bulunmasının ardından koronavirüs patlak vermişti. Azerbaycanlı şaman kahin, koronavirüsü de bilmişti.
Kahin, 2020 yılı hakkında para sisteminin değişeceğini söylemişti. Böyle de oldu. Dünyanın ekonomik yönden güçlü ülkeleri çöküşe geçti.
İşte 2021'de beklenen kehanetler...
Toprak tam üç defa sallanacak. İlk sallantı yılın başlarında...