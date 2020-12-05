Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 kehanetleri! Koronavirüsü bilmişti bu kez Türkiye...

Dünya bir an önce 2020'yi unutmak isterken 2021 hakkında konuşulanlar korkuları arttırdı. Koronavirüsü önceden bilen ve diğer kehanetlerde başarılı olan Azerbaycanlı Şaman Kahin'in 2021 Yılı İçin Türkiye ve Dünya Kehanetleri tüyler ürpertti. Yeni yılda dünyayı neler bekliyor? Başımıza neler gelecek? İşte Azerbaycanlı kahinin kehanetleri...