Konyaspor-BŞB Erzurumspor maç sonucu: 2-0

Süper Lig'de Konyaspor, BŞB Erzurumspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı kazanan taraf oldu.Abone ol
Süper Lig’de 11’inci hafta İttifak Holding Konyaspor- BŞB Erzurumspor karşılaşmasıyla devam etti. Saat 16:00’da başlayan mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetti. BŞB Erzurumspor, 12’nci dakikada 10 kişi kaldı. Mehmet Uçar, ceza sahasında kaleye giden topa elle müdahalede bulununca kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Uğur Demirok, kaleci Kayacan’ı avladı. (1-0) Bu sonuçla Konyaspor, soyunma odasına önde girmeyi başardı.
İkinci yarıda Konyaspor farkı ikiye yükseltti. 63'üncü dakikada golü kaydeden isim, Amir Hadziahmetovic oldu. Mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Gelecek hafta Konyaspor, Ankaragücü’ne konuk olacakken Erzurumspor’u deplasmanda zorlu karşılaşma bekliyor. Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.