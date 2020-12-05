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Son dakika Antalya'da 5.5 şiddetinde deprem! AFAD-Kandilli son depremler listesi...

Akdeniz açıklarında son dakika orta şiddetli bir deprem meydan geldi. Deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi. Depremin şiddetini Kandilli Rasathanesi 5.5, AFAD 5.2 olarak açıkladı..

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Son dakika haberine göre; Akdeniz'de deprem oldu.. Deprem Antalya ve Alanya'da hissedildi.. AFAD depremin büyüklüğünü 5.2 olarak açıkladı, Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak verdi. AFAD ve Kandilli'den ilk açıklamalar geldi. Bölgeden gelen bilgilere göre herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar ihbarının bulunmadığı belirtildi.

AFAD VE Kandilli'den açıklama 

Sarsıntının 5.2 büyüklüğünde olduğunu aktaran AFAD'a göre, depremin merkez üssü Gazipaşa ilçesinin 38 kilometre açığı. AFAD verilerine göre, depremin derinliği ise 77 kilometre.

Depremin büyüklüğünü 5.5 olarak veren Kandilli Rasathanesi, sarsıntının yerin 89 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Reuters 'son dakika' koduyla duyurdu 

Uluslararası haber ajansı Reuters, depremi 'son dakika' koduyla dünyaya duyurdu. Yerel medyadaki haberlere göre depremin Antalya ve çevresinde hissedildiğini aktaran Reuters, herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin bir bilgi olmadığını bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

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