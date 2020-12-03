İstanbul'da 10 yıl içinde büyük deprem olacak! 18 şehir, 80'den fazla ilçe ve 502 mahalle tehlikede!
"Marmara Denizi'nde 10 yıl içinde büyük bir deprem bekliyoruz" diyen Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "18 ilimiz, 80'i aşkın ilçe ve 502 mahalle doğrudan fay hatları üzerinde yer almaktadır" uyarısı yaptı.
Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan, Türkiye'nin adeta röntgenini çekerek hükûmetin de çalışmalarını sürdürdüğü fay yasasına olan ihtiyacı rakamlarla anlattı. Jeoloji Mühendisi Aykan, Türkiye'de 18 şehir, 80'den fazla ilçe ve 502 mahallenin fay hatları üzerinde olduğunu söylerken, yine Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklüğünde deprem üretebilecek 500 diri fayın olduğunu açıkladı.
İzmir'e 80 kilometre uzakta meydana gelen deprem nedeniyle birçok binanın yıkıldığını hatırlatan Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan şöyle konuştu: "Bazen yanınızdan fay geçmese de binanız yıkılabilir. Depremde yıkılan veya ağır hasar gören yapıların, hemen hemen hepsinin deprem merkez üssünden 80km uzaklıkta yer alan Bayraklı İlçesinde yoğunlaşması, yapı-zemin etkileşiminin ve yerel zemin koşullarının, oluşan deprem hasarları üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır."
10 yıl içinde büyük deprem bekliyoruz
"80 km uzaktaki depremden etkilenen Bayraklı İlçesindeki durum Marmara Denizine kıyısı olan tüm iller içinde geçerlidir. Marmara Denizi'nde yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz. Ulusal ve Uluslararası yapılan çalışmalara göre burada 1999 depreminden sonra 30 yıl içinde yüzde 65 ihtimal ile maksimum 7.6 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Aradan 20 yıl geçti. 10 yıl içinde burada büyük bir deprem bekliyoruz fakat ne zaman olacağını bilemiyoruz. Bu depremden İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ ağır bir şekilde etkilenecektir."
Balıkesir'de 7.2 şiddetinde deprem olması bizi şaşırtmaz
Aykan, Balıkesir'e ayrı parantez açarak değerlendirmede bulundu. Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan, "Balıkesir Gökçeyazı segmenti üzerinde yapılan paleosismolojik çalışmalara göre; bu fayda MÖ 850’ye kadar 4 paleodepremin geliştiği saptanmış, depremin tekrarlama periyodu yaklaşık 1000 yıl olarak kabul edilmiş ve son depremin üzerinden 2000 yıl gibi bir süre geçtiği tespit edildiği için bu yüzden burada deprem bekliyoruz. Bu fay kırıldığında 6.5’den büyük 7.2 büyüklüğe kadar deprem üretme potansiyeline sahip olduğu biliniyor. Şuan burada büyük bir depremin olması bizi şaşırtmaz." şeklinde konuştu.