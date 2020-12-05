AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi koronavirüsten hayatını kaybetti
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın eşi Süleyman Şah Gökcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Kovid-19 testi pozitif çıkan ve 15 gündür Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 73 yaşındaki Gökcan, sabah saatlerinde akciğer ve kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.
Gökcan'ın cenazesinin 7 Aralık'ta Şehir Yeni Mezarlığında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında toprağa verileceği öğrenildi.