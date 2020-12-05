Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Arifiye'deki tank palet fabrikasıyla ilgili CHP'nin eleştirilerine yanıt verdi. Erdoğan, "ABD'lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk millî helikopter motoru TEİ-TS1400’ün teslimine ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.

"Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız" diyen Erdoğan'ın hedefinde, tank palet fabrikasının Katar'a peşkeş çekildiğini iddia eden CHP vardı.

"Bu tesise 20 milyar dolar diyen ömründe hiç tesis görmemiştir"

Arifiye'deki tank palet fabrikasına değinen Erdoğan, "Arazisi, binası, makinaları dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu tesise 20 milyar dolar diyen ömründe hem hiç tesis görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyor." dedi.

"Danıştay herhangi bir ihlal olmadığını tescillemiştir"

Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil işletme hakkı devri olduğunu belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir Türk şirketi olan BMC'ye işletme devri olan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. ABD'lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Arifiye'deki fabrikanın devri yargıya taşınmış, Danıştay herhangi bir ihlal olmadığını tescillemiştir. Arifiye'deki fabrika işletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir."

"TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme kalkanı olarak kullandılar"

Erdoğan ayrıca konuşmasında "Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme kalkanı olarak kullananların artık sadece ülke ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerin sebebini de gayet iyi biliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekattaki başarılarından duydukları rahatsızlıkları bu tür bahanelerle dışa vuranları millete havale ettiklerini söyleyen Erdoğan, yürütülen çalışmalarla ilgili şu mesajları verdi:

"Araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar yolumuzda yürüyeceğiz"

" Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Bu projeler ile savunma sanayinde yeni bir döneme giriyoruz. Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir.

Dünya ülkelerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Çok ciddi bir test altyapısı da tesis ediyoruz. Yeni nesil hafif zırhlı araçlar, Altay Tankı, İHA ve SİHA'ların motorlarını da geliştiriyoruz. Tüm bu motorları yakında envantere almaya başlayacağız. Savunma sanayisindeki araçlarımızın motorlarının tamamını yapana kadar yolumuzda yürüyeceğiz."