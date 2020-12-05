Bakan Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir." dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika açıklama yaptı. Soylu, "Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir'' dedi.

Bakan Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleştirilen 'Sokağa Çıkma Yasakları Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Kara, hava ve denizde denetim faaliyetinde bulunan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personeline telekonferans yöntemiyle bağlanan Bakan Soylu, kısıtlamada son duruma ilişkin bilgi aldı.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan Soylu, denetimler için toplam 20 bin 101 uygulama noktasının bulunduğunu belirtti.

78 bin 873 kamera takipte

Denetimlerin 78 bin 873 kamera ile takip edildiğini söyleyen Soylu, elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini bildirdi.