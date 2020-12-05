Mustafa Cengiz: Cumhurbaşkanı'nı seviyorum insani tarafı var

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü süreci anlatırken ''Siz benim neler çektiğimiz nereden bileceksiniz'' derken ''Cumhurbaşkanı'nı niye seviyorum? Devamlı aradı. Doktorları da aradığını öğrendim. İnsani bir tarafı var. Birçok siyasi de aradı.'' ifadelerini kullandı.

Abone ol

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, özel hayatından sağlık durumuna ve Galatasaray sevgisine kadar birçok bilinmeyeni Sözcü Gazetesi'nden Bahadır Çokişler'e anlattı. İşte Mustafa Cengiz'in röportajından öne çıkanlar;

Tedavi süreciniz?

Çok iyi geçti. Doktorlar müthişti. Bundan sonra immünoterapi. Yeni çıkan bir tedavi. Nobel ödülü alan bir ilaç. Enjekte ediyorlar serumla. Vücudun neresinde kanser varsa onu buluyor. Yan tesiri de hemen hemen yok. Onu yok ediyor. Müthiş bir ilaç. Diğerleri yoruyor ama bu yormuyor. Kan tahlilleri filan yapıldı. Ne dozda vereceklerini ayarlıyorlar. Tıp dünyası çok ilerledi. Türk tıp dünyası da müthiş. Amerika ile yarışır durumda.

Nasıl geçti günleriniz?

Sabahları 09.00'da kalkıyorum ama öğlene kadar dinleniyorum. 30 seans radyoterapi gördüm. 18 seans kemoterapi gördüm. ‘Nasıl dayanıyorsun' dersen; keşke Deniz Seki söylemeseydi: Siz benim ne çektiğimi nereden bileceksiniz?

Örnek olması açısından soruyorum. Doktora düzenli gitmek gerekiyor mu?

Gitmek gerek. Kendimi bildim bileli sigortalıyım. Ayrıca özel sigortam da var. Doktora dişçi hariç bir kere gitmemiştim. Bununla da övünürdüm. Şimdi asla övünmüyorum. Ve diyorum ki ‘Check-up yaptırın. En ufak rahatsızlığınızda doktora gidin.' Benim doktora gitmemem boş bir övünç yani. Akciğer önceden halledilseydi belki de buralara yayılmazdı. Bu tamamen benim hatam yani.

Hastalara tavsiyeniz?

Hiçbir zaman morallerini bozmamaları, tedbirli olmaları. Buna biz eski dille ‘müdebbir' diyoruz. Aynı zamanda mütevekkil olmaları gerektiğini söylüyoruz. Tevekkül, Allah o kadar.

Nasıl moral depoladınız?

Sosyal medyaya girerim, esprili ne varsa takip ederim. Ne kadar gülünecek şey var, bendedir. Bayılıyorum; ne fırlama çocuklar var! Bazıları ile tanışmak isterim.

Mustafa Cengiz: Ameliyat sonrası çok komik şeyler oldu. “Beni işten atarlar” demesine rağmen hasta bakıcıdan gizli telefon aldım. Yoğun bakımdayken Yusuf'u (Günay) aradım. “Siz kimsiniz” dedi. Oğlumu aradım “Siz kimsiniz” dedi.



Yusuf Günay: Sabahın 6'sı mı ne. Bilinmeyen bir numara. “Yusuf bugün 19 Mayıs mı? Şu Denizbank'ı ara…” Dedim ki “Siz kimsiniz?” Cevap şu: “Ben Mustafa.” Sordum: “Hangi Mustafa?”





‘Hiç fark etmez, midende kanama var, kanser'

Başkan’a “Hiç doktora gitmediniz mi” diye sordum. Cevap şu oldu: “Hiç ya, tövbe ya! Doktorlara dedim ki ‘Benim midede bir şey yok. Taşı ver öğüteyim. Meksika biberi ver yiyeyim.' ‘Hiç fark etmez, midende kanama var, kanser' dedi. Endoskopi, kolonoskopi. İşim gücüm bayılmak. Hızlı davranmak zorunda kaldılar. 1 ay içinde ameliyata girdik. Niye üst üste ameliyat yaptılar? Çünkü akciğerdeki kansermiş bunu yaptıran. O kanser tedavisine başlamak için bunu yaptılar. Beyin belki bağımsız olabilir 1-2 senelik. Hanım ‘Galatasaray' dedi! Üzüntü anlamında yani. 1 ay içinde hem bağırsak hem mide hem beyin ameliyatı oldum.”

''30 milyon çocuğum var''

“Ameliyatı yapan kalabalık doktor ekibinin içinde çok hasta Galatasaraylılar da vardı. Transfer ile ilgili tek kelime etmedim. Uyandırırken konuşturur doktorlar. Bazı özel sorular vardır. Bu sorulara doğru cevap vermeniz gerekir. Bir problem varsa o dakika müdahale etmeleri için. Uğur Türe dünyanın en büyük beyin cerrahlarından. Ameliyattan çıkardılar. Doktor adımı, soyadımı, doğum tarihimi, eşimi sordu. ‘Kaç çocuğunuz var' dedi. Cevabı verdim: 30 milyon.”

''İkinci ameliyat şok etkisi yarattı herkeste''

“Kemoterapiye başlamadan önce beyni halletmezsen zor. İlaçlar önce kanserli hücreleri büyütüyor sonra küçültüyor. Beyinde bir şey büyürse bir yere değme riski var. Milimlerle hareket ediyorsunuz. Bu ameliyat yapıldı. 10-12 gün hastanede kaldık, başta mideyi aldırma planı yok. İkinci ameliyat şok etkisi yarattı herkeste. Doktorlar ikiye bölündüler. Doktorların yarısı diyor ki ‘Ameliyat masasından kalkamaz, mümkün değil. ‘Ameliyatta gider' dediler; sonradan ‘Yoğun bakımdan çıkamaz' dediler.”

“Erdoğan'ı seviyorum”

“Cumhurbaşkanı'nı niye seviyorum? Devamlı aradı. Doktorları da aradığını öğrendim. İnsani bir tarafı var. Birçok siyasi de aradı.”

“Perez asil bir adam”

“Real Madrid Başkanı Perez beni çok sever. Real Madrid maçında 6 yedik. Bende bir surat var, utanıyorum! Telefonda torunumun resmini gördü. 15 dakikada forma yaptırıp verdi. 6 gol attı, bir kere sevin ya! Ayağını kıpırdat ya! Kıpırdatmadı, asil bir adam.”