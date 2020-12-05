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İngilizler, Sydney van Hooijdonk'un peşinde

Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, Hollanda 2. Lig'de attığı gollerle İngiliz ekiplerinin dikkatini çekiyor.

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk, babasının izinden gidiyor. 

20 yaşındaki golcü, altyapısından yetiştiği NAC Breda formasıyla adından söz ettirmeye başladı. Hollanda 2. Lig'de NAC Breda, Eredivisie'ye yükselme hesapları yaparken İngiliz kulüpler de Sydney van Hooijdonk'un performansını takip ediyor.

Sky Sports'un haberine göre, geçmişte Pierre van Hooijdonk'un da formasını giydiği Nottingham Forest, Sydney van Hooijdonk ile ilgileniyor. Sheffield Wednesday ve Swansea City de 20 yaşındaki golcüye ilgi gösteriyor.

NAC Breda ligde topladığı 28 puanla dördüncü sırada yer alırken Sydney van Hooijdonk ise şu ana kadar çıktığı 12 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

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