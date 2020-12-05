Fenerbahçe rotasyona gidiyor! Erol Bulut'un 11'i şekillendi

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Yukatel Denizlispor maçında zorunlu olarak rotasyona gidecek. Bulut, kafasındaki 11'i de belirledi.

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Kanarya’nın hocası Erol Bulut, Denizli maçının taktik planını kafasında şekillendirdi. Maçta erken gol bularak sonuca gitmeyi hedefleyen Bulut mücadelenin başından itibaren rakibe pres yapıp hataya zorlamayı düşünüyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Denizlispor’un 3-1 geriden gelip 3-3 berabere kaldığı Başakşehir maçının görüntülerini oyuncularına izleten Erol Hoca oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmamaları gerektiğini de özellikle vurguluyor.

Perotti 2021’de

Beşiktaş derbisinde dizinden sakatlanan ve tedavisine başlanan Diego Perotti’nin dönüş tarihi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, F.Bahçe’nin bay geçeceği 15. haftanın ardından Kasımpaşa maçıyla birlikte sahada olması bekleniyor.

Kadroda zorunlu rotasyon

Derbiden yaralı çıkan ve tamamen Denizlispor maçına odaklanan Kanarya’da kadroda değişim olacak. Sakat ve cezalılar sebebiyle savunma, orta saha ve hücum kurgusu değişecek. Defansta Serdar ile Caner yeniden on bire dönecek. Orta sahada cezalı Gustavo’nun yokluğunda Ozan Tufan’a yük binecek. Orta üçlü Ozan-Sosa-Mert’ten oluşacak. Hücum üçlüsünde ise Cisse ile Pelkas’ın yeri garanti gibi.

Valencia kadroda

Covid-19 sürecini atlatan Valencia, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ekvadorlu golcü, Denizlispor maçı kafilesinde yer alacak ve büyük oranda yedek soyunacak. Erol Bulut’un Valencia’yı sonradan oyuna alması yüksek ihtimal.

Muhtemel 11

Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ferdi, Cisse.