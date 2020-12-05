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Dusko Tosic, Türkiye'ye döndü! İşte el sıkıştığı takım

Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesi sona eren Beşiktaş'ın eski stoperi Dusko Tosic, yaz transfer döneminin flaş ekibi Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

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Dusko Tosic Süper Lig'e geri dönüyor. Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve son olarak Çin ekibi Guangzhou R&F ile sözleşmesi sona eren Dusko Tosic Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük görüşüyor.

Dün İstanbul'a gelen ve akşam saatlerinde İstanbul'da bir otelde yöneticilerle görüşen 35 yaşındaki Sırp savunmacı, Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı. Tosic'in devre arası transfer döneminde İstanbul ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

4.5 milyon Euro karşılığında Çin'e gitmişti
2015 yılında Beşiktaş'ın bedelsiz olarak Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Tosic 2018 yılında 4.5 milyon Euro karşılığında Çin ekibi Guangzhou R&F'e transfer olmuştu.

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