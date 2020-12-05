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Fatih Terim'den Falcao resti: Oynamayacaksa gönderelim

Geldiği günden beri sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Falcao, Fatih Terim'in sabrını taşırdı. Fatih Terim, Kolombiyalı için, "Artık herkes bıktı. Oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim en sonunda Radamel Falcao konusunda isyan bayrağını açtı. 

5 Kasım tarihinde idmanda adalesinden sakatlanan Kolombiyalı yıldızın normal şartlarda 2 hafta içinde takıma dönmesi bekleniyordu. Ancak Falcao aradan geçen 1 aya rağmen henüz takımla birlikte idmanlara bile başlayamadı.

''Oynamayacaksa gönderelim"
Takvim'in haberine göre; Başkan Mustafa Cengiz'le bu konuyu görüşen Terim'in sert ifadeler kullandığı belirlendi. Başarılı hocanın, "Bu konudan herkes bıktı. Dünya para verdiğimiz futbolcudan bir türlü yararlanamıyoruz. Eğer oynayacaksa kalsın ancak oynamayacaksa gönderelim" dediği öğrenildi.

Devre arasında yolcu mu?
Yönetimin de bu konudan rahatsız olduğu ve Falcao'nun devre arasında gönderilmesi için girişim yapılabileceği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun ayrılığa soğuk olduğu ifade edildi.

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