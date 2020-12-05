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Koronavirüs temaslısı kamyon şoförü direksiyon başında yakalandı

Demirören Haber Ajansı

AKSARAY'da, koronavirüs temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kamyon şoförü Mehmet Tamur (40), polis tarafından direksiyon başında yakalandı.

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Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması üzerine Aksaray- Ankara karayolunda araçları durdurup, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Polis, durdurduğu 33 ADR 565 plakalı soğan yüklü kamyonun şoförü Mehmet Tamur'un HES kodunu kontrol etti. Yapılan kontrolde Tamir'in, koronavirüse yakalanan ailesinden dolayı temaslı olduğu için 3 gün daha karantinada olması gerektiğini belirledi.

Bunun üzerine Tamur, çağrılan ambulansla KYK yurduna yerleştirilip karantinaya alındı. Hakkında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle de 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanan Tamur, gazetecilere ise ''Niye çekiyorsun? Sanki adam öldürdüm. Cinayet mi işledim?" diye tepki gösterdi.

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