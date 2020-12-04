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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (4 Aralık Cuma)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 194 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 527 bin 70, can kaybı 14 bin 509 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 6903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Aralık Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 194 bin 435 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 32 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 6 bin 903 kişi oldu.

Geride bıraktığımız günde 193 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 423 bin 142'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 19 milyon 338 bin 181'e ulaşırken; hasta sayısı 527 bin 70, vefat sayısı 14 bin 509, ağır hasta sayısı 5 bin 703 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.3, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.8 olarak kayıtlara geçti.

"Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 6903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bugünlerde en büyük bulaşma ortamı kapalı ve kalabalık mekanlar. Kapalı ortamlarda kalabalık içinde bulunmayın. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun" ifadesini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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