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Pentagon'un UFO raporundan savaş pilotunun çektiği fotoğraf ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı

ABD Savunma Bakanlığına (Pantagon) ait 2018 yılında bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf basına sızdırıldı.

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Uzaylıların varlığı yıllardır tartışılırken; ABD Savunma Bakanlığının (Pantagon) UFO (tanımlanamayan uçan obje) ile ilgili araştırmalar yapan birimi, konu ile ilgili rapor hazırladı.

Raporda; 2018 yılında ABD'li bir savaş pilotu tarafından çekilen ve tanımlanamayan bir cisme ait olan fotoğraf da yer alıyor. Fotoğrafta Atlantik Okyanusunun 35 bin feet yukarısında üçgen şeklinde bir obje görülüyor. İddiaya göre; fotoğrafı çeken pilotun Pentagon raporunda yer alan ifadesinde cismin takip edilemeyecek bir hızda gözden kaybolduğu bilgisine yer veriliyor.

Ancak Pentagon, basında çıkan iddialar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 

"ABD, UFO'ları ciddiye alıyor"

İngiltere Savunma Bakanlığı adına UFO'ları inceleyen Nick Pope, "Bu ortaya çıkanlar olağanüstü ve ABD hükümetinin UFO meselesini nasıl ele aldığına gelince perde arkasına gerçek bir bakış sağlıyor. Bu yeni bilgiyle, ABD hükümetinin UFO'ları her zamankinden daha ciddiye aldığı doğrulanmaktadır" dedi.

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