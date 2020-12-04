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İzmir'de eski eşini başka adamla görünce tüfeğine sarıldı!

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de eski eşini otomobilde başka bir kişiyle gören adam pompalı tüfekle dehşet saçtı. Cuma B.'yi karnından vuran şahıs, eski eşini zorla kaçırdı. İkili Menemen ilçesinde yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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Olay, bugün öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, Savaş D., bir süre önce boşandığı eşi Dilan İ.'yi Balatçık Mahallesi 8900/1 Sokak'taki evinden Cuma B. ile birlikte çıkarken gördü. İkilinin bindiği otomobilin yanına giden Savaş D., Cuma B.'yi aracında pompalı tüfek ile karnından vurarak, yaraladı. Ardından da Dilan İ.'yi zorla otomobiline bindirip, kaçırdı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı Cuma B., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, Savaş D. ve kaçırdığı Dilan İ.'nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Savaş D.'nin kullandığı kiralık olduğu belirlenen otomobil, Menemen'de park halinde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, bu bölgede yoğunlaşarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden yeri tespit edilen Savaş D. beraberinde kaçırdığı Dilan İ. ile yürürken yakalandı. Eski koca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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