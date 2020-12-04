Dr. Fauci'den Biden’ın 'görevde kal' talebine olumlu yanıt: Başdanışmanı olacak

ABD'de Donald Trump'ın 'felaket' olarak adlandırdığı Dr. Anthony Fauci, Biden'ın talebine olumlu yanıt verdi. Fauci, Beyaz Saray’ın Kovid-19'la mücadele ekibinde yer almaya devam edeceğini söylerken başkanın sağlık başdanışmanı olacak.

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ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, başkanlığa seçilen Joe Biden’ın yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadele için kuracağı ekibe katılma talebine ilişkin konuştu.

Donald Trump yönetiminin de Kovid-19 ile mücadele ekibinde yer alan Fauci, Biden’in talebine ilişkin, "Kesinlikle, hemen orada 'Evet' dedim" ifadelerini kullandı.

Biden, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Dr Fauci'den Kovid 19 ile mücadele için kuracağı ekibine katılmasını istediğini belirterek,"Dr Fauci'den aynı görevinde kalmasını, başdanışmanım olmasını ve Kovid ekibime katılmasını istedim" dedi.

Mevkisi yükselecek

Biden ayrıca Fauci'nin daha yüksek bir pozisyona geçmesini istediğini de eklemişti. Trump ‘seçimden sonra kovabilirim’ imasında bulunmuştu

Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği Dr Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi. Trump ise seçimlerden sonra 79 yaşındaki Fauci'yi kovabileceği mesajı vermiş ve onu “Felaket” olarak da adlandırmıştı.