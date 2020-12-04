BIST 1.330
DOLAR 7,79
EURO 9,47
ALTIN 460,18
HABER /  YEREL
ADV Rotamız iyilik yükümüz insanlık

Bursa'da her şey bir anda oldu! Motorlu testereyle bacağını kesti

Demirören Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motorlu testere ile odun kesen Salih Ak (67), bacağını kesti.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi, Sarıpınar mahallesinde meydana geldi. Salih Ak, evinin bahçesindeki odunları motorlu testere ile kesmeye başladı. Ancak motorlu testere ile sol bacağını kesti. Yaralanan adam, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Rize'de bu böcekler evleri istila ettiler! Uzmanlar sırrını açıkladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni uğurlandı! 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçecek
Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni Kürt partisi' iddiası: 'İmralı'yı ikna edebilir miyiz’ diye bilgiler geldi
Kahramanmaraş'ta polis katili morgda kaldı kimse araç vermedi! Babası cesedi...
Mersin'de 80 bin liralık altını çaldı! Cinsel görüntülü şantajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Koronavirüs aşısı yaptıracak mı?
2021 asgari ücreti için ilk toplantı öncesi Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'ikinci bir parti kurularak HDP'nin parçalanacağı' iddiasına tepki
Konya'da bankadan gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! Dolandırıcı pes dedirtti
Azerbaycan Fransa'ya nota verdi
ÖSYM Başkanı duyurdu! TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Sisi Seyhan Soylu erkek hali nasıldı kaç yaşında nereli?
Yorumlar