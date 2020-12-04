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Kızılay bağışçılarına hafta sonu yasak yok! Türk Kızılayı açıkladı

Türk Kızılayı, hafta içi vakit bulamayan vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmadan kan bağışında bulunabileceklerini belirtti.

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Kan bağışında bulunmak isteyenler, tip koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Hafta sonu kan bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılay'ın 'www.kanver.org' sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelen mesaj ile kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı merkezlerine başvurabilecekleri ifade edildi.

Kan bağış merkezlerinin son derece hijyenik ortamlar olduğu ve maske ile sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulduğu vurgulandı.

Kan stokları düşüşte

Açıklamada, Türk Kızılay'ın ulusal kan stoklarının, salgının yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşularının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilimine girdiğine dikkat çekilerek, bu çerçevede hastanelerde acil kan ve yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların sıkıntı yaşamaması için bağışçıların, hafta sonları için alınan sokağa çıkma kısıtlamasına dahil olmadığı ifade edildi.

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