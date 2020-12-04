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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, şehit polis Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Barış Göl'ün ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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Antalya'daki cinayetten aranan M.K'nın (22) eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş'ta olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti.

Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu Polis Memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Barış Göl'ün ailesine mesaj gönderdi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Polis Memuru Barış Göl'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Göl'ün ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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